Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом оборонну підтримку, рух України до ЄС і ситуацію на Близькому Сході

Перебуваючи з робочою поїздкою в Миколаєві, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував Олафу Шольцу за черговий оборонний пакет від ФРН на загальну суму понад 1 млрд євро та результативне виконання домовленостей.

«Те, що ми проговорювали в Гранаді, – усі ці домовленості виконуються. Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент України поінформував Олафа Шольца про ситуацію на фронті та невдалі спроби наступу російських військ, зокрема про катастрофічні втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з необхідністю недопущення ескалації насильства й розростання війни.

Глава держави також висловив подяку канцлеру за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг реалізації Української формули миру та, зокрема, підготовку наступної зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки лідерів держав, яка відбудеться на Мальті наприкінці місяця.

Як зазначив Президент, Україна розраховує на участь представника ФРН в цій зустрічі.

Крім того, Глава держави акцентував, що розраховує на успішне проведення чергової конференції з відновлення України в Німеччині в листопаді.

Володимир Зеленський також розповів про ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для виконання рекомендацій Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС.