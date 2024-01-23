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Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом оборонну підтримку України

24 січня 2024 року - 19:10

Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував очільнику уряду Німеччини за його особисті зусилля щодо всебічної довготривалої підтримки України в протидії російській агресії та збільшення оборонної допомоги на поточний рік до 8 млрд євро.

Володимир Зеленський високо оцінив нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41. Він поінформував канцлера Німеччини про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби українських захисників.

Сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО для захисту неба від повітряного терору РФ, забезпечення захисників України артилерією та бронетехнікою.

Президент відзначив вагому роль Німеччини в мобілізації партнерів у ЄС для посилення оборонної підтримки нашої держави.

Співрозмовники також приділили увагу початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за важливу роль Німеччини в цьому питанні.

Глава Української держави та канцлер ФРН також обговорили необхідність забезпечення макрофінансової допомоги нашій країні з боку ЄС.

Крім того, лідери розглянули питання підготовки угоди між Україною та Німеччиною про безпекові гарантії та двостороннього політичного діалогу у найближчому майбутньому.

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