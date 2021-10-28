Володимир Зеленський обговорив з Президентом Молдови питання енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Головною темою була енергетична безпека.

Мая Санду подякувала Главі Української держави за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Лідери обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики. Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи «Східне партнерство», який відбудеться в грудні цього року.