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Володимир Зеленський обговорив з Президентом Молдови питання енергетичної безпеки

30 жовтня 2021 року - 22:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Головною темою була енергетична безпека.

Мая Санду подякувала Главі Української держави за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії.

Лідери обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики. Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи «Східне партнерство», який відбудеться в грудні цього року.

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