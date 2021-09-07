Володимир Зеленський обговорив з Президентом Північної Македонії посилення співпраці двох країн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Глава Української держави тепло привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.

Володимир Зеленський подякував за тверду підтримку офіційним Скоп’є суверенітету й незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня 2021 року в Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.

Президенти позитивно відзначили зростання двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри виклики COVID-19 та взаємну налаштованість на збереження цієї динаміки.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північною Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.