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Володимир Зеленський обговорив з Президентом Північної Македонії посилення співпраці двох країн

8 вересня 2021 року - 14:59

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Глава Української держави тепло привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.

Володимир Зеленський подякував за тверду підтримку офіційним Скоп’є суверенітету й незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня 2021 року в Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.

Президенти позитивно відзначили зростання двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри виклики COVID-19 та взаємну налаштованість на збереження цієї динаміки.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північною Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.

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