Володимир Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем наступні кроки на шляху європейської інтеграції України

Напередодні засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Співрозмовники обговорили наступні кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також подальшу всебічну підтримку нашої держави з боку ЄС.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру (EPF) спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро.

Крім того, сторони приділили увагу можливостям збільшення постачання в нашу країну артилерійських боєприпасів.

Також співрозмовники обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Володимир Зеленський наголосив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.

Глава Української держави та Президент Європейської ради обмінялися очікуваннями від ювілейного, 25-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться найближчим часом.