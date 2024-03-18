Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
За цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності – звернення Президента України
За цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності – звернення Президента України

18 березня 2024 року - 19:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем наступні кроки на шляху європейської інтеграції України

19 березня 2024 року - 13:09

За цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності – звернення Президента України

18 березня 2024 року - 19:54

Президент України зустрівся із сенатором Конгресу США Ліндсі Гремом

18 березня 2024 року - 17:38

Олена Зеленська: Вже у 82 музеях світу українською звучить історія людства та людського духу

18 березня 2024 року - 10:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом України державних нагород спортсменам – переможцям та призерам ХХ зимових Дефлімпійських ігор
Вручення Президентом України державних нагород спортсменам – переможцям та призерам ХХ зимових Дефлімпійських ігор

16 березня 2024 року - 14:05

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем наступні кроки на шляху європейської інтеграції України

19 березня 2024 року - 13:09

Володимир Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем наступні кроки на шляху європейської інтеграції України

Напередодні засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Співрозмовники обговорили наступні кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також подальшу всебічну підтримку нашої держави з боку ЄС.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру (EPF) спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро.

Крім того, сторони приділили увагу можливостям збільшення постачання в нашу країну артилерійських боєприпасів.

Також співрозмовники обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Володимир Зеленський наголосив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.

Глава Української держави та Президент Європейської ради обмінялися очікуваннями від ювілейного, 25-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться найближчим часом.

Версія для друку