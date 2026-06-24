Володимир Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки стійкості й захисту людей від російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка зараз перебуває у Гданську на міжнародній Конференції з питань відновлення України.

Обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки стійкості України й захисту людей від російських атак, зокрема постачання для Сил оборони.

«Всім очевидно, що саме Росія затягує війну та ігнорує всі дипломатичні пропозиції України. Тому треба максимально працювати для зміцнення нашої країни та людей», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися про наступні особисті контакти.