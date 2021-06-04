Володимир Зеленський обговорив з Віце-президентом Швейцарії проведення наступної Конференції з питань реформ в Україні

У межах робочого візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Віце-президентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Співрозмовники відзначили важливість першого в історії двосторонніх відносин візиту Президента Швейцарії, котра відвідала Україну з державним візитом у липні минулого року.

Володимир Зеленський ознайомив швейцарську сторону з процесом впровадження реформ в Україні та подякував за рішення Швейцарії стати співорганізатором наступної Конференції з питань реформ в Україні.

«Приємно, що саме у Швейцарії відбудеться П’ята Конференція з питань реформ в Україні у липні 2022 року. Уряд України готовий тісно співпрацювати у питаннях її проведення», – сказав Глава Української держави.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці.

«Швейцарія є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі і входить до десятки європейських країн за обсягами товарообігу. Вітаємо також і те, що Швейцарія є одним з найбільших інвесторів в економіку України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України закликав швейцарську сторону до подальшого залучення масштабних інвестицій та реалізації перспективних проектів у різних галузях економіки.

Володимир Зеленський подякував Віце-президенту Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він відзначив важливість збереження санкційного режиму та міжнародного тиску на Росію з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Глава Української держави висловив сподівання на активну роль Швейцарії в забезпеченні діяльності Кримської платформи та привітав підтвердження високого рівня участі швейцарської сторони в її інавгураційному саміті та урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.