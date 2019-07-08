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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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21-й саміт Україна – Європейський Союз
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Володимир Зеленський: Обрання нового складу парламенту дасть нам ще більше можливостей для придушення корупції

8 липня 2019 року - 18:50

Володимир Зеленський: Обрання нового складу парламенту дасть нам ще більше можливостей для придушення корупції

Уже найближчим часом Україна проситиме у країн Європейського Союзу не гроші на боротьбу з корупцією, а екстрадицію топ-корупціонерів – утікачів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами 21-го саміту Україна – Європейський Союз 8 липня у Києві.

«Дякую Європейському Союзу, який готовий і надалі, зокрема матеріально, підтримувати нас у цьому питанні. Знаю, як наші європейські партнери втомилися виділяти кошти на міфічну боротьбу з корупцією. Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а екстрадицію топ-корупціонерів – утікачів», – наголосив Глава держави.

Водночас він підкреслив, що має політичну волю для подолання корупції.

«Попередні роки ми постійно чули, що для цього (подолання корупції. – Ред.) потрібна лише політична воля. У мене ця воля є.  А от у когось, найшвидше, воля на певний строк буде обмеженою», – сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що за короткий час його перебування на посаді Глави держави вже є певні здобутки в цьому питанні. Зокрема, розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами іноземних держав, а також скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів. Крім того, наразі готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний суд.

«Останнім бар’єром на шляху до цього була відсутність належного приміщення для цього органу. Це питання вирішене. 5 вересня цього року суд почне розгляд справ щодо топ-корупції. До речі, у будівлі на проспекті Перемоги. І це звучить дуже символічно, адже нас цікавить не боротьба з корупцією, а саме перемога над нею», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності перезавантажити всю антикорупційну систему, зокрема роботу Національного агентства України з питань запобігання корупції.

«Упевнений, що новий склад українського парламенту, який з’явиться зовсім скоро, повністю розв’яже нам (Україні. – Ред.) руки для придушення корупції», – підсумував він.

Зі свого боку Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер звернув увагу, що сьогодні було вирішено виділити 119 млн євро для підтримки боротьби з корупцією в Україні, реалізації реформи децентралізації та підтримки громадянського суспільства. Також він висловив сподівання, що з приходом до влади нового Президента та його команди корупцію в Україні буде викорінено.

«Коли я був президентом своєї держави, Президентом Європейської комісії щоразу згадувалася корупція. Вона була в центрі всіх дискусій. Мені хотілося б, щоб цього разу Україна, маючи нового Президента, рішуче змогла викорінити корупцію. Ця велика нація заслуговує на майбутнє без корупції», – резюмував він.

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21-й саміт Україна – Європейський Союз

8 липня 2019 року - 14:43
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