Володимир Зеленський: Об’єднавшись, ми можемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу

Президент України Володимир Зеленський 10 липня взяв участь у церемонії здачі-приймання нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим енергоблоком № 4 державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Як зазначив Глава держави, споруда створена спільними зусиллями десятків країн світу для захисту планети та людства від світової проблеми, яка не має кордонів, – радіаційного забруднення.

«Хочу щиро подякувати ліквідаторам аварії та всім, хто брав у цьому (спорудженні укриття. – Ред.) участь. Це ще раз доводить, що, об’єднавшись, ми можемо впоратися з найсерйознішими викликами планетарного масштабу – такими як, наприклад, зміна клімату або гібридні війни», – сказав Президент.

Він наголосив, що вірить у знаходження ефективних інструментів спільного вирішення цих проблем уже найближчим часом.

Разом з Володимиром Зеленським участь у поїздці взяла, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.

Під час поїздки до Чорнобиля Президент України відвідав простір під Аркою НБК та диспетчерський центр НБК, оглянув об’єкти комплексу «Вектор», а також майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2.

Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Героям Чорнобиля.

У рамках робочої поїздки Президент України також побував у м. Прип’яті.