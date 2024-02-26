Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи «Зроблено в Україні»

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок роботи нової економічної платформи «Зроблено в Україні», яка стане майданчиком для постійного прямого діалогу держави та підприємців.

Про це він повідомив на однойменному заході в Києві, участь у якому взяли близько 400 запрошених, зокрема представники українського бізнесу, начальники ОВА, представники дипломатичного корпусу, іноземні гості.

«Я радий оголосити сьогодні про старт нашої нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики – політики Made in Ukraine, політики «Зроблено в Україні», – сказав Президент, звертаючись до присутніх.

Глава держави насамперед подякував усім підприємцям і представникам бізнесу, які працюють в Україні, створюють робочі місця, виготовляють товари та надають послуги, усім, хто забезпечує економічну основу для життя суспільства та спротиву наших воїнів.

«Ми маємо перемогти, і це питання виживання. А щоб Україна мала весь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українське споживання та український експорт, тобто українські підприємці. Кожен зараз має пам’ятати: фронт у нас один, і його витягують на собі наші воїни. Але, щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та сильною вся Україна – кожен, хто працює заради держави та людей», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, вже було зроблено значні кроки для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб вони сприяли ефективності економіки. А нині настав час додати й інші інструменти.

«Ця платформа – «Зроблено в Україні» – має стати майданчиком для постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного, хто працює в Україні, хто працює прозоро й заради України, тобто сплачує податки в Україні та не працює в Росії», – сказав Глава держави.

Як наголосив Президент, у діяльності платформи «Зроблено в Україні» братимуть участь усі необхідні представники виконавчої та законодавчої гілок державної влади, і вже розпочато діалог з багатьох питань, які хвилюють бізнес.

Також, на переконання Володимира Зеленського, необхідно узгодити сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом.

«Підприємницькі успіхи однієї людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо лише за умови, що бізнес працює чисто – по-білому, сплачує податки в Україні, старається створювати гідні робочі місця для наших громадян та не працює в Росії й не допомагає війні проти України. Абсолютно зрозумілі моральні правила. Кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави, усіх інституцій», – наголосив Глава держави.

Крім того, Президент повідомив, що нині триває робота з партнерами щодо страхування від воєнних ризиків усіх інвестицій в Україну, а також збереження та розширення можливостей українського експорту.

«Ми працюємо над змінами в наших інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу. Зокрема, Верховній Раді треба провести реформу Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес», – зауважив Володимир Зеленський і закликав парламент ухвалити закон щодо БЕБ найближчим часом.

Він розповів, що український уряд підготував пропозиції щодо розв’язання проблемних питань на кордоні з Польщею. Вони вже передані Єврокомісії та озвучені представникам Польщі.

«Зараз треба зробити все, щоб ситуація була розв’язана. Розв’язана спокійно, прагматично. І щоб відповідні пропозиції запрацювали», – переконаний Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні будуть озвучені й інші системні пропозиції щодо підтримки бізнесу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч на програми підтримки бізнесу передбачено 45 млрд грн, а відновлення та розвиток підприємництва є одним із пріоритетів плану дій уряду.

«Водночас ініціатива Президента Володимира Зеленського виводить взаємодію держави та бізнесу на новий рівень. Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» – це принципово новий механізм комунікації з підприємцями. Це про діалог і про дії. У діалозі напрацьовуватимуться найкращі рішення, які будуть втілюватися в життя вже найближчим часом», – сказав голова уряду.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що нова політика підтримки вітчизняних виробників «Зроблено в Україні» – це комплексний підхід з метою продовження економічного зростання.

«Ця політика – ще один результат нового формату діалогу між бізнесом і владою. Адже ми врахували ті запити й побажання, які є у підприємців», – зазначила вона.

Спеціальна представниця Президента США з відновлення України Пенні Пріцкер у відеозверненні до учасників зустрічі зауважила, що бренд «Зроблено в Україні» – це не лише про якість та інноваційність, він також символізує хоробрість, стійкість креативність українського народу.

«Ці якості українці демонтують щодня, захищаючи свою країну як на лінії фронту, так і біля виробничого конвеєра», – наголосила вона.

За словами Пенні Пріцкер, попри всі атаки Росії на виробничі потужності в країні та на позиції нашої держави на міжнародних ринках, Україна продовжує виробляти все, починаючи з товарів загального вжитку й закінчуючи продовольством та високотехнологічними дронами.

«Адміністрація Президента Байдена взяла зобов’язання щодо виділення 230 мільйонів доларів для підтримки українського приватного сектору з метою збереження робочих місць, нарощування внутрішнього та зовнішнього попиту, стимулювання податкових надходжень», – розповіла спеціальна представниця Президента США.

Вона також додала, що USAID забезпечує надання позик, допомоги та грантів для різних галузей економіки України.

Міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо у відеозверненні зазначив, що Україна має велику розвинену аерокосмічну галузь, інформаційно-цифрові технології, гарну легку промисловість, добре розвинену галузь верстатобудування.

Міністр акцентував, що Італія готова допомогти Україні конкретними ініціативами щодо формування та збуту її продукції, зробити так, щоб бренд «Зроблено в Україні» захопив глобального споживача й спонукав його купувати українську продукцію.