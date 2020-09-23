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Володимир Зеленський оголосив усі запитання загальнонаціонального опитування 25 жовтня

16 жовтня 2020 року - 09:46

Володимир Зеленський оголосив усі запитання загальнонаціонального опитування 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський оголосив наступні запитання, на які мають відповісти громадяни в межах загальнонаціонального опитування 25 жовтня.

«Питання номер три: чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів?» – сказав Глава держави у своєму відеозверненні.

Четверте запитання, за його словами, стосуватиметься можливості легалізації в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих.

Останнє, п'яте запитання присвячене темі безпеки держави, а саме – виконанню гарантій територіальної цілісності України згідно з положеннями Будапештського меморандуму.

Глава держави розповів, що у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, у межах якого США, Велика Британія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України, натомість Українська держава зобов’язалася позбутися ядерної зброї. 

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності, запитує Президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що перше запитання загальнонаціонального опитування стосуватиметься можливості запровадження довічного ув'язнення за корупційні діяння в особливо великих розмірах, друге присвячене необхідності впровадження на Донбасі вільної економічної зони.

Президент нагадав, що відповідь на всі ці запитання українці зможуть дати 25 жовтня 2020 року.

Також Володимир Зеленський закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках у соцмережах питання, які варто включити до наступних опитувань.

З ініціативи Глави держави у день проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих запитань. Це опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань.

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