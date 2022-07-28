Володимир Зеленський отримав від Гітанаса Наусєди найвищу нагороду Литви – орден Вітаутаса Великого

Президент Литви Гітанас Наусєда, який прибув до Києва з нагоди Дня Української Державності, нагородив Президента України Володимира Зеленського найвищою державною нагородою Литовської Республіки – орденом Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.

«Ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги», – зазначив Президент Литви, вручаючи орден Главі Української держави під час виступу на урочистій частині пленарного засідання Верховної Ради.

Гітанас Наусєда розповів, як в одній із численних розмов з ним Володимир Зеленський сказав, що ніколи не думав, що буде «воєнним Президентом».

«Можливо, ніхто з нас не сподівається бути президентом під час війни, окрім тих, хто сам планує війну. Але сьогодні весь світ захоплюється боротьбою Президента Зеленського та кожного українця, які борються за свою родину, свій дім, свою Батьківщину. Таку сильну націю ніколи не здолати!» – сказав лідер Литви, звертаючись українською мовою до присутніх на засіданні.

Гітанас Наусєда наголосив, що сьогодні розповіді про подвиги українського народу ширяться світом. Він подякував українцям за те, що вони так рішуче боронять свою незалежність і подають яскравий приклад усім іншим.

«Ваша боротьба – це також і наша боротьба, литовців. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога», – зазначив він.

За словами Президента Литви, коли 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, литовці пишаються цим як здобутками своїх кревних родичів.

Гітанас Наусєда переконаний, що сьогодні всі зобов’язані чітко обрати сторону правди й не намагатися всидіти на двох стільцях.

«Литва давно вибрала своїх друзів і ніколи їх не зрадить!» – запевнив він.

Володимир Зеленський подякував литовському колезі та всьому народу Литви за важливу героїчну підтримку України.

«Це не було для наших держав політикою – це відображає однаково сильну волелюбність наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією», – сказав Глава Української держави.