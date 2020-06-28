Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією Національної програми «Велике будівництво» у Чернівецькій області

Перебуваючи з робочою поїздкою у Чернівецькій області, Президент України Володимир Зеленський відвідав Рідківську загальноосвітню школу та ознайомився з перебігом реалізації в регіоні Національної програми «Велике будівництво».

Нині 548 учнів школи навчаються в корпусах, які були збудовані ще наприкінці ХІХ століття. Тож є гостра необхідність спорудження нової будівлі навчального закладу.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук ознайомив Президента з перебігом будівництва нового приміщення школи. Глава держави оглянув один з класів, малий та великий спортзали.

Загальна вартість будівництва, яке здійснюється коштом місцевого бюджету та Фонду регіонального розвитку, становить 73,2 млн грн, з них освоєно 50,6 млн грн. Вже побудовано нові корпуси школи, спортзал та відремонтовано дахи; здійснено часткове утеплення фасадів; встановлено всі вікна та зовнішні двері. Ще необхідно виконати внутрішні оздоблювальні роботи, встановити електротехнічне та сантехнічне обладнання тощо. Голова ОДА пообіцяв Володимиру Зеленському завершити ремонтні роботи в навчальному закладі до 1 вересня.

Сергій Осачук також звернувся до Президента з проханням допомогти з фінансуванням будівництва «Лукодрому олімпійської майстерності». Цей комплекс планують звести в межах реалізації проекту Президента щодо будівництва спортивних «магнітів» у кожній області. Його орієнтовний бюджет – 43 млн грн. Наразі вже є проектно-кошторисна документація та ділянка, де можна збудувати комплекс.

«Серед наших спортсменів є чемпіони світу та Європи. Але олімпійці – це не тільки спортсмени, які дуже влучно стріляють з лука. І тому ми вирішили, що в нас гарна спортивна школа, тренери. І ми можемо на прикладі наших лучників виховувати нових олімпійців», – розповів голова Чернівецької ОДА.

Щодо відновлення автодоріг у регіоні в межах програми «Велике будівництво» Сергій Осачук повідомив, що на сьогодні проведені й завершені всі тендери.

У Чернівецькій області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення.

«На сьогодні сумарно на державні дороги та дороги місцевого значення в області виділено понад 1 мільярд гривень», – повідомив голова облдержадміністрації.

Володимир Зеленський відзначив важливість будівництва доріг в Україні та Чернівецькій області зокрема.

«Коли ще не був Президентом, мені соромно було їздити Україною через якість доріг, яких не було. У цьому році, ви знаєте, понад чотири тисячі кілометрів доріг ми побудуємо. Зараз у процесі», – наголосив Глава держави, додавши, що це в рази більше, ніж у попередні роки.

Президент зауважив, що Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб за п’ять років досягти в Україні принципово іншого рівня сервісу та якості доріг.