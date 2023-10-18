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Володимир Зеленський ознайомився з відновленням будинків в Ірпені та Бузовій, пошкоджених унаслідок повномасштабної російської агресії 

19 жовтня 2023 року - 15:27

Володимир Зеленський ознайомився з відновленням будинків в Ірпені та Бузовій, пошкоджених унаслідок повномасштабної російської агресії 

У межах робочої поїздки на Київщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом комплексного відновлення приватного сектора та багатоквартирних будинків у місті Ірпені та селі Бузова.

Разом із Главою держави на будівельних майданчиках побували віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, голова Ірпінської територіальної громади Олександр Маркушин та голова Бучанської районної державної адміністрації Данило Мавлянов.

В Ірпені Володимир Зеленський оглянув район, який є одним із найбільш постраждалих від повномасштабної агресії РФ.

Як розповів Президентові Олександр Кубраков, нині тут тривають активні роботи зі спорудження приватних будинків, відновлення багатоповерхівок та інфраструктури, здійснюється капітальний ремонт дороги та мосту між Ірпенем і смт Гостомель.

Руслан Кравченко зазначив, що нині відбувається проєктування нових будинків, які будуть зведені на місці тих, що їх довелося знести через значне пошкодження внаслідок бойових дій.

Відновлювальні роботи фінансуються коштом Київської ОВА, Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, United24 за підтримки Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) та фонду ООН ЮНІСЕФ.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України констатував: завдяки фінансуванню проєктів із кількох джерел нині є змога виконувати різні роботи, і після їх завершення район матиме сучасний вигляд.

У селі Бузова Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт у багатоквартирних будинках на вулиці Центральній. 

За словами Олександра Кубракова, один будинок уже повністю відновлено за програмою Київської ОВА, ще один буде готовий до кінця року. Проведено роботи з демонтажу та облаштування перекриттів, даху, віконних блоків, відновлено електромережу та водопостачання. Розпочато зведення ще одного будинку.

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Робоча поїздка Президента України до Київської області

19 жовтня 2023 року - 12:59
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