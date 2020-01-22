Володимир Зеленський ознайомився зі стартом програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Президент України Володимир Зеленський відвідав головний офіс ПАТ АБ «Укргазбанк» та ознайомився з початком роботи Програми фінансової державної підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%».

Представники державного «Укргазбанку», одного з банків-партнерів програми, у розмові з Главою держави повідомили про високий попит на таке доступне кредитування серед підприємців. Сьогодні фінустанова вже підписала кілька десятків кредитних угод з клієнтами.

Зокрема, підприємець Володимир Іщенко розповів Президенту, що займається оптовою торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Він звернувся до банку за позикою у 320 тис. гривень, щоб придбати спеціальне устаткування для переробки відходів деревини на тріску.

«Виробництво вже давно чекає кредитів. 5-7-9% – це нормальна ставка. У людей поки що немає довіри до банківської системи. Мабуть, це сталося після деяких подій за попередньої влади. Хотілося б, щоб люди повірили та понесли гроші у банки», – зазначив підприємець.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив про можливість розширення програми кредитування мікро- та малих підприємств у майбутньому.

«5-7-9% – це не на місяць, не на рік, а на п’ять років. П’ять років працюватиме програма. А потім побачимо: залежно від кількості клієнтів будемо розширювати програму», – зазначив він.

Крім того, Президент поспілкувався з тими, хто лише подавав документи на отримання кредиту. Зокрема, підприємець Олексій Нестеренко розповів Володимиру Зеленському, що йому необхідний кредит на мільйон гривень, щоб придбати комп'ютерну техніку для стартапу – відкриття школи робототехніки для дітей.

«Нам потрібні робочі місця. А у вашому випадку – креативні робочі місця», – наголосив Глава держави під час спілкування з підприємцем.

Нагадаємо, державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» ініційована Президентом України та Кабінетом Міністрів для широкої підтримки проектів українських мікро- та малих підприємств.

Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.