Володимир Зеленський: Переділ кордонів та окупація територій – це не конфлікт України й Росії, а світова проблема

Президент Володимир Зеленський вважає, що через можливу ескалацію агресії з боку Російської Федерації щодо України програє вся світова спільнота. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

«Якщо нам доведеться захищатися від однієї з найпотужніших армій світу, то це буде війна. І це буде дуже потужна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, постраждає Росія, європейські країни, сусідні з Україною країни постраждають; а на тих, хто розташовується далі, вплине міграційна криза», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, якщо в такій ситуації Україна залишиться на самоті, це буде помилкою всього світу.

«Світ не буде більше таким самим, якщо станеться війна, і Європа точно не буде такою, як була», – сказав Глава держави.

Президент України також вважає, що світ повинен мати одностайну позицію щодо запровадження санкцій проти Росії за її агресивні дії.

Відповідаючи на пропозицію пояснити тим громадянам США, які переважно зосереджені на внутрішніх проблемах, чому для них має бути важливою ситуація навколо України, Володимир Зеленський зазначив, що, незважаючи на те, де живе людина, є прості зрозумілі правила та принципи, зокрема що не можна вбивати, не можна чинити насильство, не має бути рабства тощо.

«Ми всі живемо на цій Землі. Це про цінності. Є правила, які можуть допомогти нам вижити в цьому світі. І ви не можете захоплювати чиюсь територію, ви не можете здійснювати вторгнення», – наголосив Президент України.