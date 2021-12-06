Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч з Президентом Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі з робочим візитом, зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Співрозмовники скоординували позиції перед проведенням шостого саміту Східного партнерства. Глава держави наголосив на важливості визначення стратегічних цілей Східного партнерства, зокрема щодо відносин між Європейським Союзом та державами «Асоційованого тріо».

Володимир Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У цьому зв’язку наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС.

Президент України поінформував Шарля Мішеля про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту. Володимир Зеленський висловив сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС надішлють чіткі сигнали на адресу Російської Федерації.