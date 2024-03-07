Володимир Зеленський під час зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом передав список громадян України, яких утримує Росія

У межах робочого візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Переговори відбулися у вузькому колі та за участю делегацій.

«Сьогодні відбулися, як і завжди, цілком щирі, продуктивні перемовини Україна – Туреччина. Очевидний пріоритет – ми намагаємося якнайбільше зміцнити нашу безпеку, нашу силу, щоб якнайшвидше повернути справедливий мир для всієї нашої землі та всіх наших людей і для Чорноморського регіону», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Туреччини в Стамбулі.

Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану та народу Туреччини за підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, за підтримку всіх наших людей. Окремо він висловив вдячність турецькому лідеру за зусилля щодо звільнення українських громадян із російського полону.

«Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля. Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх – і воїнів, і цивільних, і тих, хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є, – українці, кримські татари, усі… Такі, як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та всі інші наші незаконно полонені», – наголосив Президент.

Під час зустрічі сторони також приділили значну увагу реалізації Формули миру та підготовці до Глобального саміту миру на рівні лідерів, який організовується у Швейцарії.

«Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлене на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру», – сказав Глава Української держави.

Водночас він акцентував, що формат інавгураційного саміту миру не передбачає запрошення для участі в ньому представників Росії.

«Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат – справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і матимуть результат, а вже потім будуть залучати представників Росії – тих, хто готовий до справедливого миру», – заявив Володимир Зеленський.

Президенти України й Туреччини також обговорили питання продовольчої безпеки та забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

«Український морський коридор працює з незмінною ефективністю – уже майже 30 мільйонів тонн вантажів пройшло через коридор. Ми вдячні нашим турецьким партнерам за постійну співпрацю. Впевнений, можемо зробити ще значно більше. Усьому Чорному морю потрібна безпека, а отже, потрібно зупинити російську агресію», – зазначив Глава держави.

Зі свого боку Президент Турецької Республіки наголосив на підтримці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

«Дуже важливо, щоб у майбутньому в Україні була міцна економіка та сталий мир», – сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Він засвідчив підтримку з боку Туреччини цілей України щодо євроатлантичної інтеграції та заявив про готовність допомагати у відбудові нашої держави.

«Ми надаємо потужну підтримку в питанні відбудови України. У цьому контексті у січні в Стамбулі ми провели форум із відбудови України», – зазначив Президент Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган також акцентував, що кримські татари самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України, і його держава й далі підтримуватиме кримськотатарський народ.

«Кримські татари в Україні є одним із важливих чинників посилення дружби між двома нашими країнами. Я дякую Президенту за гарантування прав наших братів і його роботу щодо підсилення їхнього автономного статусу. Ми завжди підтримували кримських татар і робитимемо це й надалі», – наголосив Президент Туреччини.