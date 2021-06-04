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Володимир Зеленський підписав закон про надання електронної гарантії на товар

21 липня 2021 року - 21:16

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді» № 1603-IX, який парламент ухвалив 1 липня.

Законом запроваджується можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів.

Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів. Імплементація положень закону також спрощує умови ведення бізнесу.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

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