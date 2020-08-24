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Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5 тисяч гривень

29 серпня 2020 року - 19:13

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 822-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року.

Глава держави ініціював цей закон з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

Документ передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня поточного року на рівні 5 тис. грн на місяць.

З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, Президент України заявляв, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року – це лише перший етап. Як передбачається, другим етапом стане підвищення з наступного року до 6 тис. грн, а впродовж 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. грн.

«Це ті кроки, які ми можемо зробити у напрямку достойного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків», – зазначив Володимир Зеленський.

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