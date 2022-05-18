Володимир Зеленський підписав закон про соціальний і правовий захист політв’язнів, військовополонених і членів їхніх сімей

У День боротьби за права кримськотатарського народу та вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» № 2010-IX.

«Цей закон для захисту всіх тих звичайних мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними в полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова, і багатьох інших, хто в Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, кого утримують у тюрмах на півострові і хто вивезений у Росію», – сказав Глава держави, підписуючи закон.

За словами Президента, документ забезпечує захист тих громадян, які зазнали знущань від ворога.

«Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля – у Донецьку, Луганську, в усіх тих районах, і в Криму. Для всіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога й захист», – додав Володимир Зеленський.

Серед іншого документ визначає порядок ухвалення рішень із питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та підстави для встановлення такого факту.

У законі передбачено порядок виплати грошової допомоги вказаним особам, яка може бути щорічною чи одноразовою. Також закріплено гарантії на медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, порядок здійснення правового захисту, реалізацію житлових, трудових, освітніх прав, право на пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, документом передбачається створення спеціального постійного органу – Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.