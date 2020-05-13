Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів 11-х класів від обов'язкової державної підсумкової атестації

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 18 червня 2020 року.

Закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

Документ вносить доповнення до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з якими у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Таким чином випускники шкіл, які в цьому році не планували вступати до закладів вищої освіти України, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО.

Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання у закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідну для вступу до закладів вищої освіти України.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування й відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім того, документ вносить зміни до Закону України «Про освіту», згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.