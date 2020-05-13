Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо послаблення карантину
Звернення Президента України щодо послаблення карантину

13 травня 2020 року - 16:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Діти з ТОТ Донецької та Луганської областей зможуть не складати ЗНО для вступу у виші

22 червня 2020 року - 13:39

Володимир Зеленський підписав закон про звільнення від державної підсумкової атестації

22 червня 2020 року - 12:17

Усі країни, які брали участь у виборах непостійних членів Ради Безпеки ООН, є партнерами України – Володимир Зеленський

21 червня 2020 року - 20:29

Україна та Канада посилюють економічні й політичні зв’язки – Президент

21 червня 2020 року - 20:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області

10 червня 2020 року - 13:31

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон про звільнення від державної підсумкової атестації

22 червня 2020 року - 12:17

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 18 червня 2020 року. 

Закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

Документ вносить доповнення до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з якими у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Таким чином ті, хто не планував вступати до закладів вищої освіти в цьому році, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО.

Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання у закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідну для вступу до закладів вищої освіти України.   

За даними Міністерства освіти і науки, скасування обов’язкової ДПА дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування та відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім того, документ вносить зміни до Закону України «Про освіту», згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Версія для друку