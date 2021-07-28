Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг соціально вразливим категоріям громадян України

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» № 1666-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.