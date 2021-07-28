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Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг соціально вразливим категоріям громадян України

3 серпня 2021 року - 16:01

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» № 1666-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.

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