Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо вдосконалення процедури обрання керівників вишів

23 лютого 2021 року - 20:22

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Республіки Корея обмін візитами на найвищому рівні та посилення інвестиційної складової відносин

23 лютого 2021 року - 20:02

Україна виходить з двох угод, укладених у межах СНД – указ Президента

23 лютого 2021 року - 19:35

Президент: Щеплення від COVID-19 має розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії вакцини

23 лютого 2021 року - 19:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон щодо оновлення відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України

23 лютого 2021 року - 16:48

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» № 1175-ІХ, який парламент ухвалив 2 лютого 2021 року.

Цей документ дозволяє внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону.

Також, згідно із законом, з числа видів документації із землеустрою виключена документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України тощо.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про землеустрій» та «Про Державний земельний кадастр».

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Версія для друку