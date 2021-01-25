Володимир Зеленський підписав закон щодо оновлення відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» № 1175-ІХ, який парламент ухвалив 2 лютого 2021 року.

Цей документ дозволяє внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону.

Також, згідно із законом, з числа видів документації із землеустрою виключена документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України тощо.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про землеустрій» та «Про Державний земельний кадастр».

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.