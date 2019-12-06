Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення діяльності Держбюро розслідувань

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» № 305-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього грудня 2019 року.

Документ удосконалює правові основи організації та діяльності ДБР, усуває проблемні аспекти правового, структурно-організаційного, процедурного та кадрового характеру, виявлені за час діяльності Держбюро.

Так, закон змінює правовий статус ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Також уточнено порядок затвердження організаційної структури ДБР, утворення територіальних управлінь та обрання місця розташування регіональних підрозділів і змінено підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь ДБР. Згідно із законом, їх визначатиме Кабінет Міністрів України за поданням директора Держбюро.

Крім того, документ уточнює порядок призначення директора Державного бюро розслідувань і його повноваження, а також встановлює принцип єдиноначальності у реалізації повноважень ДБР; унормовує підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

Директор Держбюро, згідно із законом, отримує додаткові повноваження, зокрема щодо самостійного визначення системи та організаційної структури ДБР, граничної чисельності центрального апарату та порядку утворення територіальних управлінь ДБР, місця розташування регіональних підрозділів.

Крім того, директор ДБР може одноособово призначати свого першого заступника та заступників (при цьому кількість заступників збільшується до трьох), визначати їхні обов'язки поза конкурсом, а також звільняти їх тощо.

Також директор може бути поінформованим управлінням внутрішнього контролю про всі корупційні злочини, виявлені в структурі ДБР (про які раніше ставили до відома лише Генеральну прокуратуру України) та ухвалювати рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку дисциплінарної комісії.

Згідно з документом, директор ДБР звітуватиме перед Верховною Радою України. За результатами звіту парламент може визнати його роботу незадовільною, що може стати підставою для звільнення директора Держбюро.

Також передбачається, що у зв’язку із суттєвою зміною обсягу повноважень директора ДБР та зміною статусу цього органу з дня набрання чинності цим законом повноваження директора Держбюро розслідувань та його заступників припиняються достроково і розпочинається процес перезавантаження ДБР.

Водночас для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань Держбюро прикінцевими та перехідними положеннями закону встановлено, що з дня набрання чинності слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення конкурсу, якщо вони до закінчення передбаченого законом терміну проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.