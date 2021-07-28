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Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів

2 серпня 2021 року - 20:42

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків» № 1588-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 червня 2021 року.

Документ сприятиме збереженню активів банку та запобіганню втрати його майна, дасть змогу задовольнити вимоги якомога більшої кількості кредиторів фінустанови, що виводиться з ринку, та зменшить витрати держави на неплатоспроможні банки.

Згідно із законом, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) може ініціювати провадження (зокрема в іноземних та міжнародних судах) про стягнення шкоди, заподіяної банку внаслідок: 1) націоналізації або експропріації майна банку; 2) реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку через військові дії, збройні конфлікти й громадські заворушення.

Крім того, документ визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду. Зокрема, передбачається можливість добровільного відшкодування такої шкоди (збитків).

Також уточнено процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО тощо.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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