Володимир Зеленський підписав закон щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» № 264-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня 2019 року.

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Документ передбачає створення окремого оператора ГТС, що буде незалежним від НАК «Нафтогаз України».

Водночас, згідно із законом, оператор ГТС та оператор підземних сховищ природного газу залишаються у державній власності.

Документ забезпечує відокремлення та незалежність оператора ГТС за моделлю ISO (Independent System Operator) відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», а також відокремлення та незалежність оператора системи передачі електроенергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» та Третім енергетичним пакетом ЄС.

Реалізація закону створить необхідні умови для забезпечення виконання зобов'язань нашої держави щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.