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Володимир Зеленський підписав закон щодо виходу України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами – членами СНД

23 листопада 2020 року - 19:16

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики» № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

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