Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні» № 1563-ІХ, який парламент ухвалив 17 червня поточного року.

На сьогодні в Україні існує потреба у запровадженні програми розширеного скринінгу новонароджених з метою виявлення у дітей вроджених або спадкових захворювань, які піддаються корекції на ранніх стадіях. Адже запізніла діагностика, зокрема, спінальної м’язової аміотрофії (СМА) є головною причиною генетично обумовленої смертності немовлят.

Закон, що його підписав Президент, збільшує на 300 млн грн видатки для Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи розширеного неонатального скринінгу. Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дасть змогу здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.

Ініціюючи цей документ, Глава держави наголошував, що першочерговий пріоритет у питанні захисту прав дітей – це право на життя та здоров’я. І Україна прагне захищати життя кожного маленького громадянина з перших хвилин від його народження.

«Ми розпочинаємо системну роботу з орфанними захворюваннями в цілому та СМА зокрема», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, планується створити шість сучасних центрів неонатального скринінгу, які мають забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, та високотехнологічного референс-центру для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторингу лікування.

Передбачається, що новонароджених в Україні скануватимуть на понад 20 орфанних метаболічних захворювань.