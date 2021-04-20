Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує реорганізацію санаторних шкіл до липня 2022 року

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу» № 1385-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня 2021 року.

Документ покликаний допомогти органам місцевого самоврядування сформувати мережу освітніх закладів відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Також закон створює підґрунтя для поступового реформування санаторних шкіл в умовах децентралізації.

Згідно із законом, реорганізація або закриття санаторної чи спеціальної школи допускається лише після погодження з Міністерством освіти і науки України.

Крім того, до 1 липня 2022 року відтерміновано зобов’язання засновників санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) змінити тип таких закладів освіти на один з передбачених Законом «Про повну загальну середню освіту» або закрити їх. При цьому уточнюється, що проект відповідного рішення засновника про зміну типу або ліквідацію закладу має бути погоджений з МОН.