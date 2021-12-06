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Володимир Зеленський підтримав ратифікацію Угоди з ЄС про участь України у програмі «Креативна Європа»

18 грудня 2021 року - 10:29

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021 – 2027)» № 1963-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2021 року.

Цей закон ратифікує Угоду між Україною та ЄС про участь нашої країни у програмі «Креативна Європа», вчинену 12 жовтня 2021 року в Києві.

Україна бере участь у згаданій програмі Європейського Союзу з 2016 року, результатом чого є 38 міжнародних проектів за участю українських організацій у співпраці зі 117 партнерськими інституціями з 29 країн Європи. Стратегія зовнішньополітичної діяльності України передбачає продовження активного співробітництва з ЄС у науковій, освітній і культурній сферах, зокрема шляхом участі в програмі Євросоюзу «Креативна Європа» тощо.

Приєднання до програми потребуватиме від нашої держави сплати фінансового внеску, який складається з внеску на операційну діяльність і збору за участь та має форму щорічної оплати.

Визначення фінансового внеску базується на динамічній формулі, яка враховує співвідношення ВВП України у ринкових цінах до ВВП ЄС у ринкових цінах. За попередніми розрахунками Європейського Союзу, фінансовий внесок нашої країни, зокрема у 2022 році, може становити 883 тис. євро. Сплата забезпечуватиметься коштом асигнувань, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України у державному бюджеті.

Продовження участі нашої країни у програмі ЄС «Креативна Європа» до 2027 року сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі через активну співпрацю в галузі культури.

Участь країни в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного спрямування забезпечує додаткові стимули й можливості для розвитку культури та креативних індустрій і створює підґрунтя для залучення України до загальноєвропейських культурних процесів.

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