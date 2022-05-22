Володимир Зеленський підтримує ініціативу Анджея Дуди щодо нової угоди про добросусідство між Україною та Польщею, яка б сприяла зміцненню відносин двох країн

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку ініціативи Президента Польщі Анджея Дуди щодо укладення нової угоди про добросусідство, що сприяло б збереженню теплих відносин між народами двох держав. Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Анджеєм Дудою в Києві.

«Я не хочу, щоб наші народи й ми ризикували нашими відносинами. Відносини з Польщею сьогодні – одні з найбільш пріоритетних для України. Впевнений, що й найпотужніші за всю історію існування наших народів. І я дуже хочу, щоб у нас були договори – не заради договорів, а конкретні, предметні, які можуть лише покращити наше життя, зміцнити відносини наших суспільств», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави переконаний, що спочатку над таким документом мають попрацювати фахівці, після чого президенти двох держав перейдуть до політичної частини, зокрема до узгоджень тих чи інших питань.

Зі свого боку Анджей Дуда зауважив, що символічно було б підписати таку угоду між Україною та Польщею до січня 2023 року, коли відзначатиметься 160-та річниця початку Січневого повстання, під час якого поляки та українці боролися проти панування Російської імперії.

«Мені складно зараз говорити, чи вдасться до цього часу опрацювати нові рішення, але я впевнений в одному: ми сьогодні перебуваємо у зовсім іншій ситуації, і ця ситуація створює нову картину. Насамперед створює нову перспективу», – наголосив він.

Президент Польщі запропонував, щоб керівники двох держав спільно з експертами підготували такий договір, який прискорив би реалізацію нових перспектив і можливостей, що відкриваються.

«Було б великою помилкою, якби ми не використали цього шансу», – переконаний Анджей Дуда.