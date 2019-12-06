Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект щодо вдосконалення регулювання питань громадянства України

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», що спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.

Законопроект має на меті актуалізувати окремі положення законодавства щодо набуття та припинення громадянства України й унормувати питання, що визначають підстави, за наявності яких не допускається набуття особою громадянства України.

Проект закону передбачає звільнення визначених категорій осіб від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складення ними присяги громадянина України.

Документ пропонує звільняти від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України осіб, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали у забезпеченні національної безпеки та оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта та зазнали у своїй країні переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проект закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Законопроектом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.