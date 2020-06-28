Володимир Зеленський подякував правоохоронцям і спецслужбам за операцію зі звільнення заручників

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів, під час якої обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 та операцію зі звільнення заручників у Луцьку.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що сьогодні Кабінет Міністрів розгляне постанову, у якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

Окрему увагу на нараді Президент приділив правоохоронним органам.

«Дякую всім спецслужбам, правоохоронцям: Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Нацгвардії – всім, хто вчора так добре спрацював у операції зі звільнення заручників», – наголосив Володимир Зеленський.

Главі держави також повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять повідомлення про мінування. Також продовжують роботу з контролю за дотриманням карантину. У цілому понад 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину. Судами накладено штрафів на 7,7 млн грн.