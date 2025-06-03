Володимир Зеленський подякував воїнам СБУ за проведення операції «Павутина» та відзначив їх державними нагородами

Служба безпеки України операцією «Павутина» довела, що війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з воїнами СБУ, які взяли участь у цій операції, та подякував за її реалізацію.

Глава держави зазначив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність і свій народ.

«Саме це ми й робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН та звичайний людський здоровий глузд», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, Росія застосувала проти України тисячі ракет і ударних дронів, зокрема стратегічну авіацію, створила союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовує їхню зброю у війні проти України: балістику, ударні дрони, артилерію. Крім того, на боці Росії воюють північнокорейські спецпризначенці.

«Найголовніше, що ви довели блискучою операцією “Павутина”, – війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору, і саме це є відновленням справедливості, і саме це є примусом до справжнього миру. Росія відчуває, що вона робить і за що несе відповідальність, саме тоді, коли ви та інші наші воїни діють», – наголосив Володимир Зеленський.

За реалізацію цієї операції Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Героя України одному з воїнів, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг», ордени «За заслуги» IІІ ступеня, Богдана Хмельницького IІ–ІІІ ступенів, «За мужність» III ступеня, княгині Ольги III ступеня та медалі «За військову службу Україні».

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію «Павутина» на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Її результатом стало ураження 41 військового літака, що становить 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Серед них – бомбардувальники-ракетоносії Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-95, що запускають крилаті ракети по Україні, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації становить понад 7 млрд дол. США.