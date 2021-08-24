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Участь Президента у заходах зі вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
Участь Президента у заходах зі вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

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Володимир Зеленський поклав квіти до Дзвона пам’яті на території Міністерства оборони та присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам

29 серпня 2021 року - 11:34

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони у Києві.

До пам’ятних заходів також долучилися рідні полеглих воїнів, представники Збройних Сил України, сектору безпеки й оборони, ветерани АТО/ООС, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці.

29 серпня 2014 року почався вихід українських військ з Іловайська через так званий зелений коридор, наданий військовими Російської Федерації. Але російська сторона не дотрималася домовленостей і розпочала масований обстріл колон наших військ і техніки. Унаслідок цього у серпні 2014 року Україна втратила понад 300 воїнів, ще майже стільки потрапили в полон, понад 400 отримали поранення. Та навіть у меншості й без підкріплення наші захисники довели, що здатні зірвати плани ворога та зупинити його просування на рідній землі.

За ці сім років українські воїни ще не раз демонстрували надзвичайний героїзм і стійкість у захисті територіальної цілісності України. Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014-2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Також Президент вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Після завершення церемонії Глава держави поклав квіти до Дзвона пам'яті.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №449/2021

Про присвоєння С.Горбенку звання Герой України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №450/2021

Про присвоєння В.Гурняку звання Герой України
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