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Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента
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Володимир Зеленський: Понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі

2 вересня 2024 року - 16:47

Володимир Зеленський: Понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі

Понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі та ще мільйон – у змішаному. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Запоріжжі під час регіонального освітнього форуму «Створюємо майбутнє разом».

 

Сьогодні в режимі офлайн запрацювали понад 10 тис. шкіл. Водночас Глава держави наголосив, що через близькість до фронту або кордону з Росією у частині громад поки не може повернутися до очного навчання.

«Але ми робимо все можливе, щоб якнайбільше шкіл усе ж могли працювати. І безпековий компонент – це фундамент нашої нової політики гарантування освітніх можливостей в Україні», – сказав Президент.

Передусім ідеться про наявність укриттів, що дає змогу школам працювати офлайн. Це стосується областей, які межують із зоною бойових дій, і загалом території України, яка страждає від російських ударів. 

 

За словами Володимира Зеленського, уряд має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами. Спершу транспорт мають передати у прифронтові та прикордонні регіони, але мета – забезпечити всю Україну.

Також Міністерство освіти і науки разом із Міністерством внутрішніх справ у взаємодії з громадами мають зробити все для повного виконання програми «Безпечна школа». Ідеться про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти.

Крім того, Президент зазначив, що Україна створює програму гарантованого безоплатного харчування для дітей із першого по четвертий клас. На реалізацію цієї ініціативи через субвенцію МОН передбачено 5,8 млрд грн.

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Робоча поїздка Президента України разом із Прем’єр-міністром Нідерландів до Запорізької області

2 вересня 2024 року - 13:44
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час поїздки у Запорізьку область, 2 вересня 2024 року.
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