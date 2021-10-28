Володимир Зеленський поспілкувався з низкою лідерів іноземних держав на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

У межах участі Президента України Володимира Зеленського у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго відбулися короткі зустрічі Глави Української держави з лідерами низки країн та керівниками європейських політичних і фінансових інституцій.

Зокрема, під час розмови в кулуарах конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель було обговорено поточну безпекову ситуацію на Донбасі й перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин двох держав.

Також відбулися короткі зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Латвії Егілсом Левітсом, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі, Президентом Північної Македонії Стево Пендаровським, Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом та Президентом Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо.

Йшлося про актуальні питання двосторонніх відносин з цими країнами та з Європейським Союзом.

З президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо Глава держави обговорив розвиток подальшої плідної співпраці України з цією фінансовою установою.