Володимир Зеленський поспілкувався з відомою акторкою Кетрін Винник, яка стала амбасадором United24

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеозв’язку із зіркою серіалу «Вікінги», канадською акторкою українського проходження, режисером і продюсером Кетрін Винник, яка приєдналася до амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

Глава держави подякував Кетрін Винник за підтримку України, потужні меседжі й теплі слова, які є дуже важливими для українців, особливо в дні трагічної річниці початку повномасштабної агресії Росії.

«Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором United24 і є першою амбасадоркою з Канади, з якою нас багато пов’язує», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, зараз дуже важливо зробити все, щоб світ не забував про війну, яка триває на території України.

Президент також наголосив, що пріоритетом є відбудова нашої країни.

Кетрін Винник опікуватиметься напрямом «Відбудова України» і відкриє свій збір через платформу на відновлення одного з 18 будинків у Київській області, які відбудують першими в межах цієї програми. Загалом на відновлення зазначених об’єктів необхідно 719 млн грн. Завдяки донорам United24 зі 110 країн уже зібрано понад 510 млн грн.

«Я розумію, як важливо, щоб українські родини об’єдналися. Людям потрібно повертатися додому, відбудовувати свої домівки, щоб сім’ї знову жили разом», – зазначила вона.

Акторка, батьки якої є нащадками українських емігрантів, котрі в 1940 році, рятуючись від радянської влади, переселилися спочатку до Німеччини, а потім до Канади, розповіла, що пишається своїм українським корінням.

«Я пишаюся тим, що ви робите, і для мене велика честь бути в команді United24», – сказала вона.

Володимир Зеленський запросив Кетрін Винник приїхати в Україну.

Акторка підтримує нашу країну з початку російської агресії у 2014 році. Вона відвідувала Україну в 30-ту річницю незалежності. Після початку повномасштабної агресії РФ Кетрін Винник заснувала організацію The Winnick Foundation, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни.

За дев’ять місяців роботи ініційованої Президентом України фандрейзингової платформи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як 287 млн дол. Серед амбасадорів United24 – співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.