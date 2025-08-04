Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командирами та воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка в командно-спостережному пункті батальйону.

Глава держави заслухав доповідь командира батальйону майора Миколи Какулі про оборону Липців, оперативну ситуацію в межах відповідальності підрозділу та наміри російських окупантів.

Президент подякував захисникам і захисницям за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького й медалями «За військову службу Україні».

«Для мене честь сьогодні бути тут, привітати вас, нагородити, подякувати за захист нашої держави, нашої Харківщини. Непроста ділянка, ділянка бойова, ускладнена тим, що мотивація у ворога завжди була зайти на нашу Харківщину. Дякую вам за те, що не даєте та знищуєте ворога», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави обговорив із командирами рот і їх сержантами підготовку новобранців, моральний стан захисників і захисниць, забезпечення потреб підрозділів і необхідність скорочення часу для відзначення державними нагородами.

Військові відзначили роботу електронної системи нарахування балів за знищення окупантів і їхньої техніки та озвучили пропозиції, які дадуть змогу вирішити актуальні проблеми й покращити її функціонування.

Президент запевнив у тому, що озвучені проблеми будуть опрацьовані та вирішені.