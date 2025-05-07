Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору: Сан-Франсіско-де-Кіто, Каса Гранде, Еспіріту Санто, Андського університету Сімона Болівара та Університету ЕСПОЛ Вищої політехнічної школи.

Він подякував Еквадору за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також міжнародних рішень заради захисту Української держави.

«Я впевнений, що ми зможемо повернути мир усім нашим людям. Ми зможемо гарантувати безпеку. І тоді, коли свобода України остаточно виграє, ми будемо дякувати багатьом у світі, хто нас підтримував. Зокрема, і всій спільноті Латинської Америки, різним суспільствам, різним людям, характерам, але однаково волелюбним серцям», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на четвертому році повномасштабної війни попри щоденні російські удари та велику протяжність лінії фронту український народ зміг захистити незалежність і довів, що Україна буде вільною та рівною серед інших держав світу.

«Ми в Україні хочемо, щоб цей наш захист, усі наші досягнення, героїзм наших людей – щоб усе це могло додавати енергії іншим народам. Щоб те, що вдалося нам, підживлювало надію тих, хто бореться за свободу. Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти», – сказав Глава держави.

Під час спілкування йшлося, зокрема, про ситуацію на полі бою та залучення Росією до війни проти України військових з інших країн. За словами Президента, це є свідченням того, що РФ не вистачає власних сил.

Окремо говорили про дипломатичні зусилля заради досягнення справедливого й тривалого миру, важливість лідерства США в цьому процесі, необхідність відчутного тиску на Росію та унеможливлення обходу санкцій.

Також ішлося про те, яку роль у досягненні миру можуть відіграти країни Латинської Америки. Володимир Зеленський зазначив, що важливо підтримувати Україну й тиснути на Росію. Глава держави нагадав, що саме через російську агресію та блокування Росією Чорного моря без агропромислової продукції, зокрема, залишилися країни Латинської Америки та Африканського континенту.

«Безумовно, не можна бути посередині між нами та Росією. Тому що це не просто війна між нами й Росією. Це Росія на нас напала, і війна відбувається суто на території України. Можна не допомагати Росії обходити санкції, не торгувати з ними. Все це можливо», – підсумував Президент.