Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами трьох миколаївських вишів: Коли на Миколаївщині буде потужна ППО, зможемо відновити важливі освітні об’єкти

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі студентами трьох миколаївських закладів вищої освіти: Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївського національного аграрного університету та Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Спілкуючись зі студентами, Глава держави подякував молодим людям за те, що вони попри російську війну залишаються в Україні та здобувають тут вищу освіту.

«Я вважаю, держава стоїть таким залізним щитом проти російської навали лише завдяки українцям, які саме тут, в Україні. Завдяки нашим бійцям, завдяки людям, які щоденно працюють, і завдяки тим, для кого все це і хто є обличчям майбутнього України. Це студенти, молоді люди, як ви», – сказав Президент.

За його словами, молодь в Україні – один із найсильніших чинників, що мотивує перемогти у війні.

«Є заради кого боротися, битися, воювати – кожен на своєму місці в державі. Ви – мотивувальний чинник: міста не порожні, що в містах є життя. А життя треба захищати», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також відзначив волонтерський рух серед студентства. Крім того, він нагадав, що багато студентів на початку повномасштабного вторгнення пішли на фронт добровольцями.

Відповідаючи на запитання про відбудову освітньої інфраструктури Миколаївщини, яка постраждала від російських обстрілів, Президент зауважив, що сьогодні триває робота з партнерами України щодо посилення системи ППО, зокрема й у Миколаєві, щоб захистити жителів від російських атак і мінімізувати руйнування цивільної інфраструктури.

«Коли на Миколаївщині буде потужна ППО, думаю, що ми зможемо дуже швидко відновити важливі об’єкти: і університети, і лікарні, і багато соціальних закладів», – сказав він.

Глава держави також розповів про програму патронату Данії над відновленням Миколаївщини.

Крім того, Володимир Зеленський висловив переконання, що в майбутньому в Україні буде великий попит на фахову освіту, а також освіту в напрямі безпеки.

«Мілітарі, mil-tech, професійна військова освіта, технічна освіта в цьому напрямі… Уся ця зброя західного зразка, стандартів НАТО – українці вже мають досвід її застосування в бою, а не теоретично. Всі ці фахівці в нас є. На це великий попит. Тому на це треба дивитися з погляду комерційної освіти для західного студентства», – зауважив Президент.

За його словами, перспективною є освіта й в аграрній та морській галузях, а також медицина в напрямі фізичної та психологічної реабілітації.

За словами Володимира Зеленського, Україна крок за кроком рухається до своєї мети – відновлення миру на нашій землі.

Глава держави зазначив, що для контролю над небом Україні потрібні надійна протиповітряна оборона й сучасні винищувачі.

«Коли ми їх отримаємо? Коли наші хлопці пройдуть навчання. Це залежить від багатьох речей. Окрім фаховості, потрібен досвід і вільне володіння англійською мовою, щоб навчатися. Я думаю, що у 2024 році ми зможемо отримати перші винищувачі», – сказав він.

Президент також висловив переконання, що російський агресор зрештою понесе заслужене покарання, і на це ми маємо спрямувати всі зусилля. Володимир Зеленський також запропонував створити платформу, на якій можна було б обговорювати різні ініціативи та пропозиції студентів.

«Найголовніше – знайти простий інструмент для людей, які поважають одне одного, у якому немає жодної бюрократії. Тому подумаймо над такою платформою, де будуть пропозиції, легкий формат, як ці пропозиції відбирати, щоб потім розуміти, що вам потрібно», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як після деокупації Донбасу та Криму держава планує ментально повертати людей, котрі тривалий час проживають на тимчасово окупованих Росією територіях, Глава держави зауважив, що в цьому питанні ситуація з Донбасом навіть складніша, ніж із Кримом, тому що після окупації у 2014 році на Донбасі з’явилася контактна лінія, де постійно відбувалися бойові дії за участю сепаратистів, які воювали на боці окупантів.

«Крим дуже чекає на повернення, і Донбас також чекає. Але буде надзвичайно складно, бо велика частина цієї території була окупована й максимально мілітаризована. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що для України сьогодні головне – зберегти наявну цілісність усередині, яка є унікальним досвідом об’єднання країни.

«Все інше обов’язково повернеться. Для якоїсь території потрібен час. Потрібен час для людей, нове покоління, велика робота, довгий шлях. Але нам треба зберегти це ядро, тому що це – ядро України сьогодні», – переконаний він.

Глава держави закликав молодих людей жити з відчуттям, що Росія не змогла відібрати в них найпрекрасніші роки студентства.

«Вони хотіли забрати максимально у вас час. Але щоб ви знали, що це ваше життя, і ви його нікому не віддали. У вас уже великий досвід, і в цьому досвіді, якщо зберегти цінності, у нас буде ціннісна країна. Бажаю вам це зберегти», – підсумував Президент.