Володимир Зеленський поспілкувався зі студентською спільнотою Сумського університету

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумський державний університет і поспілкувався зі студентами.

Глава держави наголосив, що в цьому виші навіть під час війни навчається багато молоді, а значить, триває життя, і це найголовніше.

«Дякую вам за те, що ви зараз в Україні, що ви тут навчаєтесь. Це віра в те, що наші героїчні військові захищають не лише землю, а захищають життя. Це земля, на якій живуть люди. А ви – дуже важливі люди, бо ви – майбутнє», – сказав Президент, звертаючись до студентів.

Щоб в Україні тривало життя і народжувалися діти, на думку Глави держави, необхідно створити безпечні умови, зокрема для їхнього навчання. Це стосується і областей, що межують із державою-агресором. Тому важливо, щоб садочки, школи та інші заклади освіти мали облаштовані укриття, а регіон був забезпечений сучасними системами ППО.

Володимир Зеленський також розповів про роботу над поверненням на батьківщину незаконно депортованих Росією українських дітей. Зокрема, Україна за посередництва держав-партнерів намагається повертати маленьких українців, яких росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях, зробили їм паспорти РФ та віддали на всиновлення в російські сім’ї.

«Дітей можна повертати ось так, крок за кроком завдяки нашим партнерам. І перемогою. Будемо сильнішими, переможемо у війні – точно повернемо й скасовуватимемо всю незаконну паспортизацію», – наголосив Президент.