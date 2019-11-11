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Володимир Зеленський посприяв виділенню квартир 15 родинам переміщених осіб

20 листопада 2019 року - 20:58

Володимир Зеленський посприяв виділенню квартир 15 родинам переміщених осіб

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях.

Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після цього люди переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

За їхніми словами, відтоді вони так і не отримали від держави жодної уваги та допомоги. Тому попросили Президента посприяти у вирішенні житлової проблеми.

Глава держави повідомив, що керівництво Луганської облдержадміністрації вже знайшло квартири у Золотому-1 та Карбоніті.

«Ми не згадуємо про минуле, а що стосується нинішньої ситуації – ми знаємо вашу проблему. Всі документи вже є», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай уточнив, що наразі розробляється проектна документація, й за декілька тижнів у помешканнях розпочнуть ремонтні роботи.

«На наступному тижні вже можемо показувати ваше майбутнє місце проживання. Потрібно декілька місяців, щоб зробити нормальний ремонт. Перші квартири ви отримаєте вже за три місяці», – сказав Сергій Гайдай.

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