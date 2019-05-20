Володимир Зеленський: Повернення миру в Україну – це мій пріоритет

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що встановлення миру в Україні наразі для нього є одним із ключових завдань, виконання якого він прагне. Саме тому питання миру було головним під час його сьогоднішніх конструктивних перемовин із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Насамперед ішлося про повернення миру в Україну. Це мій пріоритет. Це моя позиція – як людини і як Президента. Це те, з чим я засинаю та прокидаюся щодня», – підкреслив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі.

«Переконаний, що Європа не зможе почуватися у повній безпеці, доки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує. І Франція, і решта наших міжнародних партнерів знають і розуміють, що болить кожному українцю. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур», – додав він.

Володимир Зеленський зазначив, що, обравши його Президентом, український народ довірив йому пошук рішень у Мінському переговорному процесі. «Завершення війни та повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання», – наголосив він.

Глава держави повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом Франції було досягнуто домовленостей про наступні кроки, які мають сприяти досягненню цієї мети.

«Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках Нормандського формату. Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням», – повідомив Президент.

Щодо конфлікту на Донбасі, який триває вже п’ять років, і врегулювання ситуації, Еммануель Макрон висловив підтримку позиції Володимира Зеленського щодо того, щоб «відновити мир, змусити зброю замовкнути та піти на шлях перемовин».

«Ми знову хочемо стати на шлях Мінського формату для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати вас, пане Президенте, в цьому намірі і також у діалозі з Росією», – сказав Президент Французької Республіки.

«Коли настане момент, Франція готова провести засідання Нормандського формату для того, щоб підтримати виконання зобов’язань. Але до того нам потрібно найближчим часом мати певні жести, кроки, які підтвердили б намір виконувати ці зобов’язання (Мінські домовленості. – Ред.)», – додав Еммануель Макрон.