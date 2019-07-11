Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

«Хочу бути впевнений, що це буде порядна людина. Бо, знаєте, люди всі порядні, а коли вони стають держслужбовцями, щось змінюється. Але, переконаний, цього разу такого не буде», – зазначив Глава держави під час зустрічі з представниками громадськості та влади Черкащини.

Президент також закликав мешканців області дати час новому керівникові розібратися в проблемах регіону.

«Дуже багато проблем. Всі одразу вирішити не зможемо... Будь ласка, дайте певний час розібратися. Ми всі наполягаємо на коротких термінах. Якщо щось буде не так, то кажіть – будемо міняти (кадри. – Ред.). Це справедливо й чесно», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було також детально обговорено екологічні проблеми Черкащини. Зокрема, нагального вирішення потребують питання забруднення води та повітря великими підприємствами області, складів з пестицидами, які залишилися ще з радянських часів, утилізації сміття.

Крім того, начальник поліції області Валерій Лютий доповів про перебіг розслідування жорстокого вбивства журналіста Вадима Комарова.

«Слідство йде. Розумію, що це складний процес. Але хочеться, щоб уже було знайдено вбивць», – підкреслив Президент.