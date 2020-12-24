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Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука та наголосив на важливості командної роботи

30 грудня 2020 року - 15:53

Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука та наголосив на важливості командної роботи

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону. Глава держави подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука, висловивши сподівання на успішну командну роботу в регіоні.

«Я вас вітаю і бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб вам вдалося показати результати людям», – сказав Президент.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

«З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями», – зазначив він.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголосив, що у 2020 році в Україні був побудований фундамент децентралізації, сформована конфігурація об'єднаних територіальних громад. Він нагадав, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

«Багато чого було зроблено в рамках реалізації програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області, але цього ще недостатньо. Плани на 2021 рік більш амбітні. Це програма, яка діє не на папері, а вже поліпшує життя мільйонам українців», – зауважив Олексій Чернишов.

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