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Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля

1 листопада 2019 року - 12:53

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Під час робочої поїздки до Тернопільської області Глава держави представив новопризначеного очільника ОДА колективу та вручив йому службове посвідчення.

Ігор Сопель подякував Президентові України за високу довіру.

«Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. Я докладатиму всіх зусиль, щоб виправдати цей кредит довіри», – зазначив він.

Ігор Сопель підкреслив, що вважає Тернопільщину краєм з великим промисловим, аграрним, науковим і туристичним потенціалом. «Потенціалом, який ми разом з вами повинні розкрити та розвинути», – наголосив новопризначений голова ОДА.

Очільник облдержадміністрації запевнив, що відкритий для «всіх порядних людей, які готові працювати чесно та прозоро», інвестувати в економіку, інфраструктуру та соціальну сферу області.

Він закликав присутніх у залі до спільної праці на користь Тернопільської області.

Ігор Сопель народився 1974 року в м. Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. Закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, інженер-механік. Займався підприємницькою діяльністю.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №792/2019

Про призначення І.Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації
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