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Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка

12 серпня 2019 року - 12:29

Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині, під час наради з питань незаконного видобутку бурштину представив новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Голова ОДА подякував Главі держави за підтримку. Він наголосив, що роботу обласної адміністрації буде побудовано виключно на принципах відкритості.

Довідка. Віталій Бунечко народився у 1973 році. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України. До призначення працював першим заступником начальника головного управління – начальником управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №587/2019

Про призначення В.Бунечка головою Житомирської обласної державної адміністрації
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